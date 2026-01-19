„Streik, Faustschläge & Panenka“: Legendäre Szenen im „Finale der Schande“

Der Spielfilm

Zunächst einmal Gratulation an den Senegal, der nach 2022 am gestrigen Sonntagabend seinen zweiten Afrika Cup-Triumph feierte. Im „umstrittensten Finale aller Zeiten, das erst nach drei dramatischen Stunden zu Ende ging“, wie die ‚Daily Mail‘ es beschreibt. „Während es in Rabat regnete, feierte Senegal den Titel.“ Goldener Torschütze zum 1:0 nach Verlängerung war Pape Gueye (26) vom FC Villarreal. So spielerisch stark sich beide Teams auch präsentierten, Schlagzeilen machten vor allem die Kontroverseren Szenen der Partie: „Weltweiter Aufruhr um den Elfmeter von Brahim Diaz, Faustschläge hinter dem Tor, Verdacht auf Absprache, Tränen und Blut“, verkündet der ‚Corriere dello Sport‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

„In der 90 +9. Minute, kurz vor der Verlängerung, kommt es zur Katastrophe“: Der Schiedsrichter aus dem Kongo gibt einen zumindest fragwürdigen Elfmeter für Marokko. Die Mannschaft des Senegal verlässt aus Protest das Spielfeld und kommt erst nach 22 Minuten angeführt von Sadio Mané, der alles tut, damit es weitergehen kann, wieder aufs Feld. In der Zwischenzeit kommt es zu „purem Chaos und Wahnsinn“, wie die ‚L’Équipe‘ beschreibt. „Fans stürmen das Spielfeld, es kommt zu Handgreiflichkeiten, Stühle fliegen durch die Luft, Gürtel werden geworfen, Fahnenstangen als Schlagstöcke benutzt.“ Es gibt Verletzte unter Fans und Sicherheitspersonal. Als es weitergeht, steht Brahim Diaz (26) von Real Madrid für Marokko am Punkt und vergibt mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit mit einem sehr schwachen Panenka-Versuch. „Ein völlig surrealer Elfmeter“, so die französische Zeitung.

Die Bewertungen

Die Pressestimmen sind vielfältig und verurteilen vor allem die Gewalt im Stadion, aber auch den Streik des senegalesischen Teams: „Das AFCON-Finale versinkt im Chaos“, titelt die ‚Daily Mail‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht von „einem Wendepunkt in der Geschichte des Fußballs. Niemand wird vergessen, was im Príncipe Moulay Abdellah-Stadion passiert ist.“ Fifa-Präsident Gianni Infantino kritisiert: „Wir verurteilen das Verhalten einiger ‚Fans‘ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und ebenso kann Gewalt in unserem Sport nicht toleriert werden, das ist einfach nicht richtig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der marokkanische Coach Walid Regragui sprach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von einem „Finale mit Hitchcock-Drehbuch“. Die spanische Marca prangert „die 22 Minuten der größten Schande in der Geschichte des modernen Fußballs“ an und bilanziert: „In 31 Jahren bei MARCA haben wir live alles Mögliche erlebt, aber was wir gestern Abend in Rabat im Finale des Afrika-Cups gesehen haben, kann als die größte Blamage in der modernen Fußballgeschichte bezeichnet werden.“