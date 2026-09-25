Berkay Yilmaz (21)

Nach einer starken Leihe beim 1. FC Nürnberg fühlte sich der 1,78 Meter große Linksfuß gewappnet für die Bundesliga. Doch weder auf der Sechs noch auf der Linksverteidiger-Position konnte sich Yilmaz einen Stammplatz ergattern. Aktuell stehen mickrige neun Einsatzminuten zu Buche.

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Christian Günter (33)

Dass sich Jordy Makengo (25) hinten links festgespielt hat, bekommt auch der Kapitän zu spüren. Lediglich im Qualifikationsrückspiel der Conference League gegen den Motherwall FC (4:1) durfte Günter über die volle Spieldistanz ran. In der Liga schmorte der Freiburger Rekordspieler (470 Einsätze) die vollen 360 Minuten auf der Bank.

Vincenzo Grifo (33)

Auch Grifo muss sich mit dem Generationenwechsel abfinden. In der vergangenen Spielzeit noch an 24 Treffern (14 Tore, zehn Vorlagen) in 53 Einsätzen direkt beteiligt, steht jetzt nur ein Assist auf dem Konto des Italieners (neun Länderspiele). Im Zuge der Doppelbelastung wird Grifo genauso wie Günther auf regelmäßigere Spielanteile hoffen.

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Anthony Jung (34)

Den Innenverteidiger, ohnehin als Backup eingeplant, hat es bislang ganz übel erwischt. In der Liga und im DFB-Pokal fand sich der frühere deutsche U20-Nationalspieler nicht mal im Kader wieder. Dafür durfte Jung viermal für die Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest ran. Gut möglich, dass es seine letzte Saison im Breisgau ist.