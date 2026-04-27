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Real: Gespräche mit Weltmeister-Trainer

von Dominik Sandler - Quelle: Cope | Sport
Lionel Scaloni @Maxppp

Bei Real Madrid ist ein neuer Name auf der Liste möglicher Nachfolger für Trainer Álvaro Arbeloa aufgetaucht. Wie der Radiosender ‚Cope‘ berichtet, haben die Königlichen bereits konkrete Gespräche mit Lionel Scaloni geführt. Der 47-Jährige wurde 2022 mit Argentinien Weltmeister, sein Vertrag bei den Albiceleste läuft nach der Weltmeisterschaft im Sommer aus.

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Scaloni ist eine von vielen Optionen für die Madrilenen. Neben einem halben Dutzend weiteren Kandidaten bringt die ‚Sport‘ unter anderem auch Unai Emery (Aston Villa) und Cesc Fàbregas ins Spiel. Letztgenannter hatte sich unlängst aber zu Como 1907 bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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