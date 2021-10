Barça-Bilanz: Geld für Winter-Neuzugänge trotz Rekordverlust

Es sind wieder einmal schockierende Zahlen, die der FC Barcelona heute vorlegt. Die Kosten sind explodiert, die Einnahmen gesunken. Für das Geschäftsjahr 2020/21 bilanzieren die Blaugrana darum einen Verlust von 481 Millionen Euro. Eine Summe, die die Finanzabteilung um den Schlaf bringen dürfte.

