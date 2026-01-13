Rückkehr auf Zeit: Carrick übernimmt bei United

Manchester United befindet sich mal wieder vor einem Neustart. Dieser soll jedoch erst im Sommer vollzogen werden. Wohl auch, weil Wunschkandidaten wie Oliver Glasner (Crystal Palace) noch nicht verfügbar sind, soll ein Feuerwehrmann bis zum Sommer die wankelmütige Mannschaft zur bestmöglichen Ligaplatzierung führen.

Die beiden Spitzenkandidaten für die Aufgabe waren im Vorfeld zwei ehemalige United-Profis und Zöglinge von United-Legende Sir Alex Ferguson: Michael Carrick und Ole Gunnar Solskjaer (zuletzt Besiktas). Den Zuschlag erhielt nun der jüngere Carrick, wie United offiziell bekanntgibt. „Ich weiß, was es braucht, um hier erfolgreich zu sein. Mein Fokus liegt nun darauf, den Spielern zu helfen, die Standards zu erreichen, die wir bei diesem unglaublichen Verein erwarten, und wir wissen, dass diese Gruppe dazu mehr als fähig ist“, wird Carrick in der Mitteilung zitiert.

Der 44-Jährige, der von 2006 und 2018 für die Red Devils als Spieler aktiv war und zwischen 2018 und 2021 in Manchester bereits als Co- und Interimstrainer wirkte, kehrt somit erneut an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er bringt in Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion und Steve Holland einen ganzen Trainerstab mit.

Carrick kann bisher erst eine Station als Cheftrainer vorweisen. Zwischen Oktober 2022 und Juni 2025 stand der Engländer an der Seitenlinie des FC Middlesbrough. Dort holte er in 136 Partien im Schnitt 1,57 Punkte und scheiterte in der Saison 2022/2023 erst in den Playoffs am Aufstieg in die Premier League.