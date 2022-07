City verkauft Lavia

Roméo Lavia (18) wechselt von Manchester City zum FC Southampton. Bei den Saints unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag. Der Guardiola-Klub soll eine Ablösesumme von bis zu 16 Millionen Euro einstreichen.

Lavia war vor zwei Jahren vom RSC Anderlecht nach Manchester gewechselt, kam überwiegend in der U18 und U23 der Skyblues zum Einsatz. Zweimal spielte der belgische Junioren-Nationalspieler für die City-Profis. Southampton lockt nun mit mehr Einsatzzeiten.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of midfielder @RomeoLavia on a five-year deal from #ManCity: