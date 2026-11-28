Geht es nach den FT-Usern, sollte Borussia Dortmund Younes Ebnoutalib (23) verpflichten. Rund 59 Prozent der Teilnehmer sprachen sich für einen Transfer des Frankfurters aus, 41 Prozent halten eine Verpflichtung hingegen für unnötig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der BVB Younes Ebnoutalib verpflichten? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Neu-Nationalspieler wurde zuletzt mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Sport-Boss Nils-Ole Book kennt Ebnoutalib noch aus gemeinsamen Elversberger Zeiten und fädelte auch dessen Wechsel zu Eintracht Frankfurt ein.