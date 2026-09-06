Mourinho vor großem Problem bei Real

Real Madrid droht am Dienstag in der Champions League gegen Inter Mailand (21 Uhr) ein Engpass im zentralen Mittelfeld. Bis auf Federico Valverde fallen alle anderen Spieler auf dieser Position aus. Arda Güler und Eduardo Camavinga sitzen noch ihre Sperren aus dem Viertelfinale des vergangenen Jahres ab. Gleiches gilt für Bernardo Silva, der im Trikot von Manchester City eine Runde zuvor ausgerechnet gegen die Königlichen die Rote Karte gesehen hatte. Aurélien Tchouaméni und Thiago Pitarch fehlen weiterhin verletzt.

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Nun muss José Mourinho, der in einem 4-2-3-1-System spielen lässt, etwas verändern. Eine Lösung könnte laut ‚as‘ Jude Bellingham sein. Den Briten aus seiner deutlich höheren Position zurückzuziehen, könnte jedoch die Offensive hemmen. Auch Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen wären Optionen für die Position an der Seite von Valverde. Mit Jorge Cestero steht ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend bereit. Wie sich Mourinho entscheidet, wird sich am Dienstag zeigen.