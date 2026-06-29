Rigorose Diomande-Entscheidung

Das Wechseltheater um Yan Diomande geht in die nächste Runde. Der 19-jährige Flügelstürmer von RB Leipzig liebäugelt immer mehr mit einem Wechsel zu Paris St. Germain. Bei RB Leipzig will man sich mit einem Abgang des Juwels aber noch nicht beschäftigen. Im Interview mit der ‚Bild‘ macht Marcel Schäfer das nochmal deutlich.

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Auf die Frage, ob Diomande auch in der kommenden Saison in Leipzig spielt, äußert sich der Sportchef eindeutig: „Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab. Wir wissen, was wir an ihm haben. Klar, wenn Yan so weitermacht, wird der Zeitpunkt kommen, dass wir ihm den nächsten Schritt ermöglichen – aber nicht dieses Jahr.“

Mit PSG ist sich der ivorische Nationalspieler, der aktuell bei der Weltmeisterschaft verweilt, grundsätzlich einig. FT berichtete von der Zusage schon Anfang Juni. Für Schäfer ist das aber noch kein Grund, Diomande zu verabschieden: „Vom Grundsatz her haben wir noch einen Vierjahresvertrag und alle Zügel in der Hand. Daher sind die aktuellen Bewegungen vor allem eine Honorierung seiner Leistung. Nicht mehr und nicht weniger.“

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Schäfer will auch ohne Verlängerung des Vertrags an Diomande festhalten: „Wenn wir keine Lösung finden, dann finden wir keine – aber dann hat er immer noch einen Vierjahresvertrag. Um das also nochmal zu betonen: Yan Diomande wird Leipzig-Spieler bleiben.“ Ein Schlupfloch bleibt trotzdem. Laut Fabrizio Romano wären die Roten Bullen wohl dazu bereit, Diomande zu verkaufen und für ein weiteres Jahr per Leihe in Leipzig zu halten. Dann wäre ein Transfer schon in diesem Sommer möglich, ohne dass Schäfer wortbrüchig wird.