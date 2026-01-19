Menü Suche
La Liga

Mourinho steht Real nicht zur Verfügung

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
José Mourinho im Porträt @Maxppp

Ein Comeback von José Mourinho auf der Bank von Real Madrid wird es nicht geben. Das bekräftigte der portugiesische Startrainer am gestrigen Sonntagabend gegenüber Medienvertretern: „Mit mir kann man nicht rechnen.“ Der 62-Jährige trifft am Mittwoch der kommenden Woche (21 Uhr) mit seinem Klub Benfica Lissabon in der Champions League auf die Königlichen.

Dort steht der neue Trainer Álvaro Arbeloa nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Albacete (2:3) und einem sehr biederen Sieg gegen UD Levante (2:0) am Samstagabend stark in der Kritik, das Spiel gegen Levante wurde über die komplette Länge mit Pfiffen des Publikums bedacht.

