Bayern-Interesse: Arokodare öffnet die Tür

Tolu Arokodare (24) würde sich einem Wechsel zum FC Bayern nicht verschließen. „Wenn sich die Chance bietet, muss ich dafür sorgen, dass ich bereit bin. Man weiß nie, wie oft so ein Zug vorbeifährt, deshalb möchte ich keine Chancen verpassen“, sagt der Mittelstürmer gegenüber ‚Het Laatste Nieuws‘.

Vor zweieinhalb Wochen berichtete FT exklusiv vom Interesse der Münchner, die Arokodare als möglichen Backup für Harry Kane (31) auf der Liste haben. Auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart sind dran. Arokodare: „Ob ich der Ersatz für Harry Kane werden könnte? Ja. Das wäre schön, oder? Aber das sind nur Gerüchte, ich hatte keinen Kontakt.“

Der Nigerianer steht noch bis 2027 beim KRC Genk unter Vertrag, führt mit 20 Treffern die Torschützenliste in Belgien an. Der vierfache Meister ruft als Ablöse 25 Millionen Euro auf. In der Saison 2020/21 war Arokodare leihweise beim 1. FC Köln am Ball, blieb in elf Einsätzen aber ohne Tor. Der Rechtsfuß meint: „Es war keine gute Erfahrung, nein. Aber für Bayern und Dortmund sieht die Sache doch anders aus, oder?“