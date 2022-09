Liverpool holt Arthur

Der FC Liverpool hat die gewünschte Mittelfeld-Verstärkung gefunden. Wie die Reds mitteilen, kommt der Brasilianer Arthur auf Leihbasis von Juventus Turin. Dem Vernehmen nach besteht keine Kaufoption.

Aufgrund der Ausfälle von Thiago und Alex Oxlade-Chamberlain hatte Liverpool Nachholbedarf im Mittelfeld. Mit Arthur kommt nun eine spielerisch starke Option, die Thiago in ihrem Stil ähnelt.

Arthur war 2020 für stolze 76 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Turin gekommen. Für die Bianconeri lief der 26-Jährige in 63 Partien auf, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage.

Update 23:42 Uhr: Laut einer Mitteilung von Juve verfügt Liverpool doch über eine Kaufoption über 37,5 Millionen Euro.

We’re delighted to confirm the signing of @arthurhromelo on loan from Juventus for the remainder of the 2022-23 season, subject to international clearance 🙌🔴