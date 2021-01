Hertha BSC: Rückendeckung für Labbadia

Michael Preetz steht hinter seinem Trainer Bruno Labbadia. „Wir sehen, wie Bruno alle Themen angeht und sind total von ihm überzeugt“, so der Manager von Hertha BSC im Interview mit der ‚Sport Bild‘, „das ist in den vergangenen Wochen, in denen es nicht die gewünschten Ergebnisse gab, noch mal sehr deutlich geworden.“

Die Berliner stehen nach 15 Spieltagen auf Platz zwölf – zu wenig für den ambitionierten Hauptstadt-Klub. Jüngst musste sich Hertha mit 0:1 Arminia Bielefeld geschlagen geben. Zur Disposition steht Labbadia deshalb aber offenbar nicht.