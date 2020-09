Klausel abgelaufen: Selke gegen Hertha spielberechtigt

Anders als noch im letzten Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Hertha BSC darf in der kommenden Saison auch Werder-Stürmer Davie Selke (25) mitwirken. „Davie darf spielen“, bestätigt Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der ‚Deichstube‘. Am 19. September startet der SVW mit einem Heimspiel gegen die Berliner in die neue Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Selke, noch bis Sommer 2021 von der Hertha an Werder ausgeliehen, hatte beim Duell der Teams im März diesen Jahres aufgrund einer in die Leihvereinbarung eingebauten Vertragsklausel nur zuschauen dürfen. Die Berliner hatten die Klausel zuvor zur Bedingung für den Abschluss des Leihgeschäfts im vergangenen Winter gemacht.