Neue DFB-Offensive: Vier Debütanten für Klopp

Jürgen Klopp wird bald in der Nations League als Bundestrainer debütieren. Zum Auftakt geht es am 24. September nach Amsterdam und gegen die Niederlande, es folgen die Heimspiele gegen Griechenland (27. September) und Serbien (1. Oktober), ehe das Gastspiel in Griechenland (3. Oktober) die zweiwöchige Länderspielpause abschließt. Zuvor steht am 17. September aber erstmal die erste Kadernominierung von Klopp an. Bei mehreren Offensiv-Kandidaten zeichnet sich schon jetzt ab, dass sie vor ihrem DFB-Debüt stehen.

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Said El Mala (20/1. FC Köln)

Unter Julian Nagelsmann war El Mala zwar schonmal bei der A-Nationalmannschaft dabei, wartet aber noch auf sein Debüt. Laut ‚Sky‘ steht bereits fest, dass Klopp den torgefährlichen Linksaußen nominieren wird.

Anton Kade (22/FC Augsburg)

Beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 (3:0) am vergangenen Sonntag war Klopp auch wegen des Flügelstürmers im Stadion. Kade legte ein Tor auf und traf einmal selbst – ein gelungenes Bewerbungsschreiben.

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Younes Ebnoutalib (22/Eintracht Frankfurt)

Bilder am Trainingsgelände der SGE zeigen Klopp gestern im Gespräch mit dem bulligen Stürmer, der am Wochenende dreimal gegen Union Berlin (3:3) traf. Klopp will dafür sorgen, dass sich Ebnoutalib für Deutschland statt für Marokko entscheidet. Neuner Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) könnte derweil Italien bevorzugen.

Dzenan Pejcinovic (21/VfB Stuttgart)

25 Millionen kostete der neue VfB-Stürmer, der sich gleich mit einem Dreierpack im Pokal gegen Hansa Rostock (4:0) einfügte. Klopp soll in Stuttgart schon hinterlegt haben, dass er sich Pejcinovic genauer ansehen möchte.