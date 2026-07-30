Yan Diomande (19) steht kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. RB Leipzig fordert eine Sockelablöse von bis zu 120 Millionen Euro. Geld, das zum Teil in einen Nachfolger investiert werden soll.

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Die ‚Bild‘ bringt nun fünf Kandidaten für den Flügel ins Spiel, die das Diomande-Erbe beim Bundesligisten antreten könnten.

Nebel vor Bundesliga-Wechsel?

Dem Boulevardblatt zufolge handelt es sich dabei um Francisco Conceição (23), Paul Nebel (23), Malick Fofana (21), Tyler Dibling (20) und Said El Mala (19). Conceição steht noch bis 2030 bei Juventus Turin unter Vertrag. Die Tendenz gehe dahin, dass der portugiesische Linksaußen in Italien bleiben will.

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Nebel läuft für Leipzigs Liga-Kontrahenten Mainz 05 auf. Sein Arbeitspapier verliert nach aktuellem Stand im kommenden Jahr die Gültigkeit, mit einer Verlängerung zögert der flexible Offensivakteur. RB wittert offenbar ein Schnäppchen.

El Mala zu teuer

Lyon-Stürmer Fofana gehört ebenfalls zu den Optionen. Als mögliche Ablöse bringt die ‚Bild‘ 20 bis 30 Millionen Euro ins Spiel. Für einen ähnlichen Preis wäre wohl auch Rechtsaußen Dibling zu haben. Der Linksfuß war im vergangenen Jahr für 40 Millionen Euro zum FC Everton gewechselt, hat dort allerdings eine enttäuschende Saison hinter sich.

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Auch Bundesliga-Shootingstar El Mala spielt in den Leipziger Gedanken eine Rolle. Die vom 1. FC Köln aufgerufenen 50 Millionen Euro sind den Sachsen aber zu viel. Zudem möchte sich der durchsetzungsstarke Rechtsfuß Berichten zufolge Borussia Dortmund anschließen.

Interesse an Nwaneri

Eine weitere Spur führt offenbar zu Ethan Nwaneri. Der 19-Jährige gehört beim FC Arsenal zu den Abgangskandidaten, RB zeigt laut Matteo Moretto Interesse. Darüber hinaus beschäftigen sich der AC Mailand, der FC Everton und der FC Fulham mit dem flexibel einsetzbaren Offensivmann.