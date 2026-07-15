„Wir wollen noch ein, zwei, drei wirklich gute Transfers machen“, kündigte BVB-Boss Lars Ricken kürzlich an. Ein offensiver Spielmacher, ein Sechser und wohl auch ein Flügelspieler sollen noch kommen.

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Bei Serhou Guirassy läuft heute die Ausstiegsklausel ab. Ein Abschied bleibt aber möglich – Fenerbahce ist hartnäckig dran. Geht der 30-jährige Platzhirsch, könnte auch noch ein neuer Mittelstürmer nach Dortmund kommen. FT zeigt die aktuell heißesten Neuner-Spuren beim BVB.

Nicolò Tresoldi (21/Club Brügge)

Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ hat Dortmund schon Einigung mit dem deutschen U21-Nationalspieler erzielt – das gilt allerdings auch für Tresoldis Wunschklub AS Rom sowie Atlético Madrid. Alle drei warten gerade die weiteren Entwicklungen auf dem Stürmermarkt ab – es fehlt bislang ein Ablöseangebot für Tresoldi. Als Forderung stehen 25 bis 30 Millionen im Raum.

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Bei welchem Verein seht ihr Nicolò Tresoldi in der neuen Saison? Club Brügge AS Rom Atlético Madrid Borussia Dortmund Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim)

Der Journalist Arlind Sadiku meldete vor einer Weile, dass der Zuschlag bei Asllani an den BVB geht. Doch weit gefehlt: RB Leipzig hat laut der ‚Sport Bild‘ aktuell die besten Chancen auf eine Zusammenarbeit mit dem 1,91 Meter großen Rechtsfuß. Asllani darf Hoffenheim für rund 30 Millionen Euro verlassen. Neben den Bundesligisten bekundet auch der FC Barcelona Interesse.

Randal Kolo Muani (27/Paris St. Germain)

Bei PSG hat Kolo Muani keine Zukunft. Seine jüngsten Leihklubs Tottenham Hotspur und Juventus Turin würden ihn jedoch gerne in den eigenen Reihen wissen. Nach FT-Informationen ist auch der BVB an Kolo Muani interessiert. Der Vizeweltmeister von 2022 soll 40 Millionen Euro Ablöse kosten. In der Bundesliga spielte der Rechtsfuß einst für Eintracht Frankfurt.