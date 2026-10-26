Borussia Dortmund: Bensebaini auf dem Sprung?
Ramy Bensebainis Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ob der flexible Abwehrspieler noch einmal verlängert, ist sehr fraglich.
Gegen Eintracht Frankfurt (1:0) erledigte Ramy Bensebaini (31) seine Aufgabe zufriedenstellend. Dem Auftrag des Kaderspielers kam der Linksfuß von Borussia Dortmund damit ohne Einschränkung nach.
Allerdings ist sehr fraglich, ob sich an diesem Status in Zukunft noch einmal etwas ändern wird. Schließlich drängt eine ganze Riege von jungen Innenverteidigern beim BVB nach.
Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge gibt es bislang keine Bestrebungen, den auslaufenden Vertrag mit Bensebaini zu verlängern. Und auch aus Sicht des Algeriers sei offen, ob eine weitere Zusammenarbeit überhaupt angestrebt wird.
2023 war Bensebaini ablösefrei von Borussia Mönchengladbach gekommen. Seitdem stehen immerhin 112 Partien mit zehn Treffern und elf Vorlagen auf dem Konto des Abwehrspielers, der nach aktuellem Stand seine letzte Saison im schwarz-gelben Trikot bestreitet.
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