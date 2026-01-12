Menü Suche
Kommentar 37
FT-Info FT-Kurve La Liga

Nach Alonso-Aus: Real denkt an Klopp

Als Fußballchef von Red Bull kann es Jürgen Klopp etwas gemütlicher angehen. Kehrt er für die Königlichen nochmal auf die Trainerbank zurück?

von Santi Aouna - Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
1 min.
Jürgen Klopp 2425 @Maxppp

Die Entlassung von Xabi Alonso ist die Meldung des Tages. Angeblich „einvernehmlich“ trennten sich Real Madrid und sein Cheftrainer am Montag. Vorangegangen war die 2:3-Niederlage im Supercup-Endspiel gegen den Erzrivalen FC Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun übernimmt mit Álvaro Arbeloa ein anderer Ex-Real-Profi das Weiße Ballett. Der 42-Jährige trainierte bislang nur Nachwuchsteams. Klar: Im Hintergrund denkt Real auch schon über größere Lösungen nach. Blind darauf vertrauen, dass Arbeloa beim Starensemble gut ankommt, kann man schließlich nicht.

Ist die Trennung von Alonso die richtige Entscheidung von Real?
- Ende in 1 Tag
Bild wird erstellt

Eine Rolle spielt in Reals Überlegungen nach FT-Informationen einmal mehr auch Jürgen Klopp. Der 58-Jährige wurde in der Vergangenheit schon häufig in Madrid gehandelt, ist aber seit einem Jahr Fußballchef bei Red Bull. Für eine Rückkehr auf die Trainerbank müsste schon eine immens reizvolle Aufgabe anstehen – und viel reizvoller als die Königlichen geht es sicherlich nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Maresca Thema bei Real

Insbesondere Real-Präsident Florentino Pérez ist Klopp-Fan, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe, ihn zu überzeugen. Eine Alternative für Real ist der gerade erst beim FC Chelsea entlassene Enzo Maresca. Der Italiener wird auch bei Manchester City als Nachfolger von Pep Guardiola gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (37)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
RB Leipzig
Real Madrid
Jürgen Klopp

Weitere Infos

La Liga La Liga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert