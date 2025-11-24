Bayerns fahrlässiger Transfer-Fehler

Fast die gesamte Saison 2023/24 über lieferten sich zahlreiche Topklubs ein Hauen und Stechen um Assan Ouédraogo. Letztlich wechselte das Toptalent für zehn Millionen Euro von Schalke 04 zu RB Leipzig. Dabei sah es lange danach aus, als würde es für Ouédraogo gleich zum Branchenführer gehen.

Über Monate lag dem Mittelfeldspieler ein „gut dotierter und unterschriftsreifer Vertrag vom FC Bayern“ vor, wie sein Vater Alassane bei ‚Sky‘ verriet. Doch es folgte die überraschende Absage. Ouédraogo senior damals: „Die Bayern haben uns nun offen und ehrlich darüber informiert, dass sie sich aus verschiedenen Gründen einen Transfer von Assan in diesem Sommer nicht leisten wollen.“

Eine Entscheidung, über die sich die Münchner heute ziemlich sicher ärgern dürften. Denn nach einem verletzungsgeplagten Seuchenjahr in Leipzig startet Ouédraogo gerade voll durch. Stammspieler bei RB, Berufung in die U21- und dann sogar in die A-Nationalmannschaft, Treffer beim Länderspieldebüt und gestern ein absolutes Traumtor beim 2:0-Sieg gegen Werder Bremen.

Ouédraogos Wert explodiert

Ouédraogo hat seinen Marktwert in Windeseile vervielfacht. Erst kürzlich berichtete ‚Sky‘, dass nicht mal 50 bis 60 Millionen Euro ausreichen würden, um den 19-jährigen Rechtsfuß aus seinem Vertrag bis 2029 herauszukaufen.

Für die Bayern besonders bitter: Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Leon Goretzka (30) aus. Ouédraogo wäre sicherlich ein spannender Nachfolger als Box-to-Box-Spieler – aber eben auch sündhaft teuer. Gerade wenn man bedenkt, dass der FCB 2024 eine Verpflichtung für gerade einmal zehn Millionen Euro fahrlässig platzen ließ.