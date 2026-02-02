Menü Suche
Leipzig verleiht Ramsak erneut

von Dominik Schneider - Quelle: rbleipzig.com
Robert Ramsak @Maxppp

Robert Ramsak verstärkt die Offensivreihen des SV Sandhausen. Der Angreifer war bislang von RB Leipzig an Eintracht Braunschweig verleihen, die Klubs haben sich jedoch auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe geeinigt.

RB Leipzig
Neustart für Robert #Ramsak: Stürmer wechselt nach Sandhausen 🤝

RB Leipzig und Eintracht #Braunschweig haben sich auf einen vorzeitigen Abbruch der Leihe von Robert Ramsak verständigt. Der 19-jährige Angreifer wird für den weiteren Saisonverlauf erneut verliehen und läuft ab sofort für den SV #Sandhausen auf, um mehr Spielzeit zu bekommen.

Viel Erfolg in Sandhausen, Robert! 💪
Für die Löwen erzielte Ramsak kein Tor. Nun zieht es den 19-jährigen Mittelstürmer in die Regionalliga. Dort soll Ramsak ausreichend Spielpraxis sammeln, um seine Entwicklung voranzutreiben.

Bundesliga
Regionalliga
RB Leipzig
Sandhausen
Robert Ramšak

Bundesliga Bundesliga
Regionalliga Regionalliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Sandhausen Logo SV Sandhausen
Robert Ramšak Robert Ramšak
