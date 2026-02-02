Leipzig verleiht Ramsak erneut

Robert Ramsak verstärkt die Offensivreihen des SV Sandhausen. Der Angreifer war bislang von RB Leipzig an Eintracht Braunschweig verleihen, die Klubs haben sich jedoch auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Löwen erzielte Ramsak kein Tor. Nun zieht es den 19-jährigen Mittelstürmer in die Regionalliga. Dort soll Ramsak ausreichend Spielpraxis sammeln, um seine Entwicklung voranzutreiben.