KSC schnappt sich Wiethaup

Unabhängig davon, ob Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück tatsächlich in die zweite Bundesliga aufsteigen wird: Kevin Wiethaup wird der Sprung auf jeden Fall gelingen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sichert sich der Karlsruher SC die Dienste des 20-jährigen Mittelfeldspielers, eine vollständige Einigung über eine Zusammenarbeit bis 2029 wurde bereits erzielt.

Wiethaup wird seit 2020 an der Bremer Brücke ausgebildet. In der laufenden Saison kommt der Youngster auf 15 Pflichtspieleinsätze. Da der Vertrag in Osnabrück ausläuft, wird keine Ablösezahlung fällig. Wie der Bezahlsender ausführt, wurden alle Dokumente bereits unterschrieben und auch der Medizincheck bereits bestanden. Der KSC setzt sich dabei gegen mehrere Zweitligisten durch.