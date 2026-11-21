Beim AC Mailand beschäftigt man sich offenbar intensiv mit Bruno Fernandes (32). Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, könnte der neue Sport-Boss Markus Krösche bereits im Winter einen Transfer des Portugiesen in die Wege leiten.

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Fernandes soll einem Wechsel offen gegenüberstehen und kennt Milan-Trainer Rúben Amorim noch aus gemeinsamen Zeiten bei den Red Devils. Zudem werden beide von derselben Agentur vertreten, „was in solchen Fällen bei Verhandlungen von Vorteil sein könnte“, schreibt die italienische Zeitung. Fernandes’ Vertrag in Manchester läuft im Sommer aus. Er beinhaltet jedoch eine Option auf eine einjährige Verlängerung.