Amtlich: Newcastle bindet Fernández

Federico Fernández bleibt Newcastle United noch eine weitere Saison erhalten. Wie die Magpies bekanntgeben, zieht der Klub die Option zur einjährigen Verlängerung des auslaufenden Vertrags beim 31-jährigen Argentinier.

„Es ist wirklich eine gute Nachricht, Fede zu behalten. Er spielt eine großartige Saison und verdient diese Anerkennung“, freut sich Newcastles Coach Steve Bruce. Fernández war 2018 für 6,7 Millionen Euro von Swansea City zu den Engländern gewechselt. Für Newcastle stand der Innenverteidiger in dieser Saison 25 Mal auf dem Platz.

✍️ #NUFC have taken up the one-year option on Federico Fernández's contract to extend his stay at St. James' Park until the end of the 2020/21 season.



