TSG: Breitenreiter will externen Raum-Ersatz

Sollte Verkaufskandidat David Raum die TSG Hoffenheim verlassen, will Trainer André Breitenreiter einen Teil der Ablöse in dessen Nachfolger investieren. Den Abgang intern aufzufangen ist nicht angedacht, wie er im ‚kicker‘ sagt: „Wenn man den besten Spieler abgibt, werden wir sicher schauen, dass wir einen Spieler für diese Position bekommen. Unabhängig von Robert Skov oder Marco John wollen wir die Stelle auch wieder besetzen. Der Verein will ja weiter vorne platziert sein.“

40 Millionen Euro Ablöse ruft die TSG für Raum auf. Der 24-jährige Linksverteidiger steht unter anderem bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf der Wunschliste. Breitenreiter will ungeachtet der Personalie lieber noch im Zentrum nachlegen: „Der Verein hat ambitionierte Ziele, ich strebe auch immer nach dem maximalen Erfolg, entsprechend werden wir in der Innenverteidigung noch schauen. Aber es ist wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen, von denen wir überzeugt sind und die zur TSG passen.“