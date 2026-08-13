Kehrtwende: Núñez mit neuem Klub einig

Anscheinend sticht Trabzonspor Ligarivale Besiktas im Werben um Darwin Núñez (27) aus. Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer Übereinkunft zwischen dem Stürmer und dem Tabellendritten der vergangenen Süper Lig-Saison. Dem Vernehmen nach läuft es auf eine Leihe hinaus, die Verhandlungen zwischen den Klubs sind aber noch nicht abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Núñez war erst im vergangenen Jahr für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Al Hilal gewechselt. Nun will der Uruguayer (41 Länderspiele) Saudi-Arabien schon wieder hinter sich lassen. Auch mit Besiktas bestand eine Einigung, nach aktuellem Stand der Dinge macht aber Trabzonspor das Rennen. Dort würde Núñez auf Ex-Liverpool-Kollege und Starneuzugang Mohamed Salah (34) treffen.