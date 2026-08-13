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Kehrtwende: Núñez mit neuem Klub einig

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Darwin Núñez bedankt sich @Maxppp

Anscheinend sticht Trabzonspor Ligarivale Besiktas im Werben um Darwin Núñez (27) aus. Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer Übereinkunft zwischen dem Stürmer und dem Tabellendritten der vergangenen Süper Lig-Saison. Dem Vernehmen nach läuft es auf eine Leihe hinaus, die Verhandlungen zwischen den Klubs sind aber noch nicht abgeschlossen.

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Núñez war erst im vergangenen Jahr für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Al Hilal gewechselt. Nun will der Uruguayer (41 Länderspiele) Saudi-Arabien schon wieder hinter sich lassen. Auch mit Besiktas bestand eine Einigung, nach aktuellem Stand der Dinge macht aber Trabzonspor das Rennen. Dort würde Núñez auf Ex-Liverpool-Kollege und Starneuzugang Mohamed Salah (34) treffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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