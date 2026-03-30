Einer für Bayern? Rummenigge-Klartext zu Vinicius Junior

Der FC Bayern jagt in der laufenden Spielzeit so einige Rekorde. In der Offensive läuft es dank Harry Kane, Luis Díaz und Michael Olise prächtig. Dennoch schauen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters auch über den Tellerrand hinaus. Mit Blick auf die bevorstehenden Viertelfinalpartien gegen Real Madrid in der Champions League äußert sich Karl-Heinz Rummenigge unter anderem zu Vinicius Junior.

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Auf die Frage der ‚as‘, ob der 25-jährige Brasilianer zu den Bayern passen würde, sagt das Aufsichtsratsmitglied der Münchner: „Die Frage erübrigt sich, da er unbezahlbar ist und bereits für seinen Wunschverein spielt. Es würde mich nicht wundern, wenn er einer von Florentinos (Pérez, Anm. d. Red.) Lieblingsspielern wäre.“ Rummenigge habe zwar gehört, dass Vereine aus Saudi-Arabien um den Flügelstürmer buhlen, er rechne aber nicht damit, dass es zu einem Transfer kommt.

„Florentino ist ein echter Fußballkenner und wird alles daransetzen, ihn zu halten“, fügt Rummenigge an. Zwischen dem Vinicius und dessen derzeitigem Arbeitgeber laufen dieser Tage Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung.

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Keine Sorge bei Olise

Mit Olise haben die Münchner einen Topspieler von ähnlichem Kaliber in den eigenen Reihen. Angst vor dem Verlust des Franzosen kommt bei Rummenigge selbst angesichts der brodelnden Gerüchteküche nicht auf.

Dass der FC Barcelona und Real Madrid ein Auge auf Olise geworfen haben sollen, macht den Ballon d’Or-Gewinner von 1980 und 1981 nicht nervös: „Das sind Gerüchte, die alle im Verein zum Schmunzeln bringen.“ Rummenigge verweist darauf, dass Olise noch drei weitere Jahre unter Vertrag steht und man nicht die Absicht habe, den Starspieler abzugeben.