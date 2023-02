Galatasaray verpflichtet neuen Linksverteidiger

Galatasaray ist kurz vor Transferschluss noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Samuel Adekugbe (28) schließt sich dem derzeitigen Tabellenführer der Süper Lig an. Gala leiht den Linksverteidiger für die restliche Saison von Hatayspor aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus sicherte sich der Klub vom Bosporus nach eigenen Angaben eine Kaufoption in Höhe von einer Millionen Euro. Für Hatayspor stand Adekugbe in der laufenden Spielzeit in 18 von 21 Ligaspielen auf dem Rasen.

Lese-Tipp

Real: Ancelotti lässt Zukunft von Asensio offen