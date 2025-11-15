Spanier berichten: Barça will Bundesliga-Duo

Spätestens im Sommer kündigt sich bereits ein größeres Transferkarussell mit exzellenten Innenverteidigern an. Mit von der Partie sind neben Ibrahima Konaté (26) vom FC Liverpool und Marc Guéhi (25) von Crystal Palace auch zwei Profis aus der Bundesliga. Bei Nico Schlotterbeck (25) von Borussia Dortmund und Dayot Upamecano (27) vom FC Bayern könnte es auch zu Veränderungen kommen.

Beide Spieler gehören nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ auch zum Kandidatenkreis beim FC Barcelona. Das Scouting der Nationalspieler wurde intensiviert und Schlotterbeck sowie Upamecano wurden als ideale Verstärkungen ausgemacht. Während der BVB-Verteidiger noch bis 2027 unter Vertrag steht, wäre der Franzose aus den Reihen der Münchner ablösefrei zu haben.

Aktuell versuchen die jeweiligen Arbeitgeber aber noch mit den Profis zu verlängern. Scheitert das Vorhaben, könnte dies die Chancen für Barça steigern. Allerdings beobachten auch zahlreiche andere Vereine die Situation um Schlotterbeck und Upamecano. Ob die wirtschaftliche Situation der Katalanen ein Wettbieten mit Europas Schwergewichten zulässt, steht auf einem anderen Blatt Papier.