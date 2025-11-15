Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Spanier berichten: Barça will Bundesliga-Duo

Der FC Barcelona schreckt nicht davor zurück, in der Bundesliga zu wildern. Nachdem die Verpflichtung von Jonathan Tah im vergangenen Sommer nicht funktionierte, stehen nun zwei andere Verteidiger aus Deutschland bei den Katalanen auf dem Zettel.

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Dayot Upamecano im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Spätestens im Sommer kündigt sich bereits ein größeres Transferkarussell mit exzellenten Innenverteidigern an. Mit von der Partie sind neben Ibrahima Konaté (26) vom FC Liverpool und Marc Guéhi (25) von Crystal Palace auch zwei Profis aus der Bundesliga. Bei Nico Schlotterbeck (25) von Borussia Dortmund und Dayot Upamecano (27) vom FC Bayern könnte es auch zu Veränderungen kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Spieler gehören nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ auch zum Kandidatenkreis beim FC Barcelona. Das Scouting der Nationalspieler wurde intensiviert und Schlotterbeck sowie Upamecano wurden als ideale Verstärkungen ausgemacht. Während der BVB-Verteidiger noch bis 2027 unter Vertrag steht, wäre der Franzose aus den Reihen der Münchner ablösefrei zu haben.

Aktuell versuchen die jeweiligen Arbeitgeber aber noch mit den Profis zu verlängern. Scheitert das Vorhaben, könnte dies die Chancen für Barça steigern. Allerdings beobachten auch zahlreiche andere Vereine die Situation um Schlotterbeck und Upamecano. Ob die wirtschaftliche Situation der Katalanen ein Wettbieten mit Europas Schwergewichten zulässt, steht auf einem anderen Blatt Papier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
BVB
Dayot Upamecano
Nico Schlotterbeck

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert