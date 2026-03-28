30 Millionen: Tresoldi-Transfer in Arbeit

Es läuft einfach für Nicolò Tresoldi. Der 21-Jährige traf gestern beim 3:0 der deutschen U21 gegen Nordirland doppelt. Wirklich überraschend kommt das nicht, schließlich ist der Angreifer seit Monaten in Topform. In den vergangenen neun Ligaspielen erzielte er neun Tore und legte einen Treffer auf, inzwischen führt Tresoldi mit 13 Treffern die Torjägerliste in der belgischen Jupiler Pro League an.

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Der Stürmer hat etwas Anlaufzeit gebraucht, ist inzwischen aber die Lebensversicherung beim FC Brügge. Im Sommer will Tresoldi den nächsten Schritt wagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, plant der Rechtsfuß nach nur einem Jahr seinen Abflug aus Belgien. Er wolle zu einem Klub in der Champions League wechseln, Vereine aus Spanien, Italien und Deutschland sollen bereits in Kontakt mit der Spielerseite stehen.

Tresoldi zur WM? Und für welches Land?

Günstig wäre ein Transfer aber nicht, schließlich hatte Brügge erst im vergangenen Sommer 7,5 Millionen Euro an Hannover 96 überwiesen. Dem Bezahlsender zufolge werden jetzt 25 bis 30 Millionen fällig, um Tresoldi loszueisen.

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Der Preis könnte noch steigen, sollte Tresoldi tatsächlich mit zur Weltmeisterschaft fahren. Der U21-Nationalspieler ist sowohl für Deutschland als auch für Italien spielberechtigt. Sollte sich Italien qualifizieren, könnte die Squadra Azzurra noch einen Vorstoß wagen.

Nach dem Sieg gestern sagte Tresoldi bezogen auf die WM: „Ich habe noch ein paar Ziele bis zum Sommer – und dann werden wir sehen, was passiert.“ Einen Sommerurlaub habe er aber noch nicht gebucht.