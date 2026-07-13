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Ligue 1

Hijack-Versuch bei Greenwood

von Dominik Sandler - Quelle: Ben Jacobs
1 min.
Mason Greenwood im Trikot von Olympique Marseille @Maxppp

Der Transfer von Mason Greenwood zu Fenerbahce könnte auf den letzten Metern doch noch scheitern. Wie Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, ist Al Ahli noch einmal ins Rennen um den Engländer eingestiegen und hat Gespräche mit dem Angreifer geführt. Eigentlich war sich Fener bereits mit dem Spieler und dessen Klub Olympique Marseille einig.

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Als Ablöse sollen 40 Millionen Euro fließen, die durch Boni auf bis zu 50 Millionen ansteigen können. Greenwood soll in Istanbul bis 2030 unterschreiben und zehn Millionen netto pro Saison kassieren. Sollte Al Ahli den Deal kapern, müsste der Klub aus Saudi-Arabien also das Angebot für den 24-Jährigen sogar noch lukrativer gestalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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