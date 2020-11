Milan träumt von Bundesliga-Duo | Ramos auf Rekordkurs

Kabak und Thuram im Visier

Der AC Mailand hat gleich zwei Transferziele in der Bundesliga ausgemacht: Ozan Kabak (20, FC Schalke) und Marcus Thuram (23, Borussia Mönchengladbach) zieren die Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘. Die Erfolgsaussichten könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Schalke bereit ist, Kabak im Winter für 25 Millionen Euro zu verkaufen, plant Gladbach auch für den zweiten Saisonteil fest mit Thuram. Und die internationale Konkurrenz beim Franzosen ist groß: Real Madrid, Juventus Turin, Manchester City und der FC Barcelona sind ebenfalls dran.

Ramos auf dem Dach Europas

Sergio Ramos, Titelfigur der heutigen ‚as‘-Ausgabe, könnte am Mittwochabend Geschichte schreiben. Beim Testspiel gegen die Niederlande (20:45 Uhr) winkt dem 35-jährigen Innenverteidiger sein 176. Einsatz für Spaniens Nationalmannschaft – so viele Länderspiele hat in Europa nur Gianluigi Buffon (42) vorzuweisen. Nächstes Ziel? Weltrekordhalter Ahmed Hassan (45) lief zwischen 1995 und 2012 insgesamt 184 Mal für Ägypten auf. Viel fehlt dem Kapitän der Furia Roja nicht mehr für den alleinigen Platz an der Sonne.

„Es war an der Zeit“

In England beherrscht Greg Clarke die Schlagzeilen. Der 63-Jährige trat am Dienstag als Vorsitzender des englischen Fußballverbands FA zurück. Vorausgegangen waren diskriminierende Äußerungen in einem Ausschuss des britischen Parlaments. Clarke sprach unter anderem von „farbigen“ Fußballern und von „mehr Südasiaten als Menschen afro-karibischer Abstammung“ in der IT-Abteilung der FA – diese hätten „andere berufliche Interessen“. Clarke entschuldigte sich zwar, sein Amtsende aber „war an der Zeit“, meint der ‚Daily Mirror‘.