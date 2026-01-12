Kramaric gesteht großes Bayern-Versäumnis

Andrej Kramaric (34) bereut, nicht zum FC Bayern gewechselt zu sein. „Ich kann das offen sagen: Bayern München. Im Nachhinein ist das der einzige Verein, von dem ich sage, vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber wir werden nie wissen, wie das ausgegangen wäre. Das war zur Zeit von Robert Lewandowksi, Thomas Müller, und all den anderen, da war klar, dass ich nicht so viel gespielt hätte wie hier“, gesteht der Rekordtorschütze der TSG Hoffenheim im Interview mit dem ‚kicker‘.

Seit fast genau zehn Jahren steht der Kroate inzwischen beim Klub aus dem Kraichgau unter Vertrag (342 Einsätze, 147 Tore, 71 Vorlagen). Immer wieder erreichten Kramaric interessante Anfragen, darunter auch ebenjene des deutschen Rekordmeisters. „Finanziell hätte ich mich auf alle Fälle verbessert, auch für die Stationen danach. Das ist das Einzige, was ich vielleicht bereue“, so der Offensivallrounder, der bei der TSG laut eigener Aussage gerne über den Sommer hinaus verlängern würde und für den Anschluss seiner aktiven Karriere eine Trainerlaufbahn anstrebt.