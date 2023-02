Bayer-Kandidat García auf dem Sprung zu Real

Fran García wird es wohl im Sommer von Rayo Vallecano zu Real Madrid ziehen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, machen die Königlichen von ihrem vertraglich vereinbarten Vorrecht Gebrauch, den Linksverteidiger an Bord zu holen.

Gerne hätte Bayer Leverkusen den 23-Jährigen in diesem Winter verpflichtet. Allerdings nutze Real Medienberichten zufolge sein Vorkaufsrecht über fünf Millionen Euro und verlieh García für die Rückrunde an Rayo. Der angepeilte Wechsel nach Madrid ist angesichts dieses Vorgehens also der logische Schritt.

