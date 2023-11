Palhinha: „Bayern die Chance meines Lebens“

João Palhinha hat einmal mehr über seinen geplatzten Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Sommer gesprochen. Im vereinseigenen Podcast des FC Fulham sagt der 28-jährige Mittelfeldspieler: „Ich will ehrlich sein: Es war die Chance meines Lebens, die sich da ergeben hatte. Wenn dir im Leben etwas wie Bayern widerfährt, kannst du an nichts anderes denken.“

Palhinha war am Deadline Day bereits in München und hatte den Medizincheck absolviert, erhielt dann aber doch keine Freigabe aus London. FCB-Sportdirektor Christoph Freund bestätigte zuletzt, dass sich der deutsche Rekordmeister für den Winter erneut mit dem portugiesischen Nationalspieler beschäftigt. Dieser hat in der Zwischenzeit bis 2028 bei Fulham verlängert, dürfte aber dank einer Absprache für 50 Millionen Euro Ablöse wechseln.