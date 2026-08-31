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Bayer 04: Casadó nicht Plan A

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Marc Cásado erhält Applaus @Maxppp

Die Spur von Marc Casadó zu Bayer Leverkusen besteht, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehr heiß. FT kann den gestrigen Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ bestätigen, dass sich die Werkself mit dem Mittelfeldspieler des FC Barcelona beschäftigt. Priorität hat die Verpflichtung des 22-Jährigen jedoch nicht. Auf der Liste möglicher Neuverpflichtungen steht Casadó nicht auf Platz eins.

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Dass Simon Rolfes und Co. noch aktiv werden, hängt auch mit einem möglichen Abgang von Malik Tillman zusammen. Sollte sich beim 24-jährigen US-Amerikaner im Endspurt des Transferfensters noch ein Wechsel realisieren, würden die Leverkusener wohl ihrerseits nochmal nachlegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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