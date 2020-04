United: Ighalo muss sich gedulden

Odion Ighalo weiß noch nicht, wo er in der kommenden Saison spielen wird. „Es liegt noch kein Angebot auf dem Tisch“, sagt der an Manchester United ausgeliehene Stürmer dem nigerianischen Sender ‚Elegbete TV‘, „die Saison läuft noch und meine Leihe ist nicht zu Ende. Ich treffe Entscheidungen nicht nur alleine in meinem Leben.“

Ighalo hofft, langfristig bei den Red Devils unterzukommen. Lehnt United ab, geht es für ihn erst einmal wieder zurück nach China zum regulären Arbeitgeber Shanghai Shenhua. Dort läuft der Vertrag des 30-jährigen Nigerianers noch bis Jahresende. Insgesamt vier Tore erzielte Ighalo für den Manchester-Klub in FA Cup und Europa League.