Trainerjob für Ex-Chelsea-Star Cole?

Auf Joe Cole wartet möglicherweise der erste große Job seiner Trainerkarriere. Laut der ‚Sun‘ ist der 39-Jährige ein Kandidat auf den Posten des englischen U21-Nationaltrainers. Der Vertrag des bisherigen Übungsleiters Aidy Boothroyd läuft im Sommer aus und wird wohl nicht verlängert. Der 50-Jährige war in die Kritik geraten, nachdem sein Team in der Vorrunde der U21-EM ausgeschieden war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cole ist zurzeit als Assistenztrainer in der Jugendabteilung des FC Chelsea aktiv. Bei den Blues erlebte der ehemalige Flügelspieler auch die erfolgreichste Zeit seiner Spielerkarriere. Zwischen 2003 und 2010 war er an der Stamford Bridge aktiv, stand in 281 Pflichtspielen auf dem Platz und konnte 40 Tore erzielen.