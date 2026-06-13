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Erster Trainerjob für Yaya Touré

von Remo Schatz - Quelle: skslovan.com
1 min.
Yaya Touré 2324 @Maxppp

Yaya Touré hat seine Karriere nach der aktiven Profilaufbahn gestartet. Der Ivorer übernimmt den Trainerjob bei SK Slovan Bratislava. Beim slowakischen Meister hat der 43-jährige Trainernovize einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

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Touré beendete Ende 2019 seine Karriere in China. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Manchester City. Mit den Skyblues konnte der Weltklasse-Mittelfeldspieler unter anderem dreimal die englische Meisterschaft gewinnen. Davor hatte er mit dem FC Barcelona 2009 den Champions League-Titel nach Katalonien geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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