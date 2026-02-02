Menü Suche
Schalke plant Deadline Day-Überraschung

von Remo Schatz - Quelle: Denik Sport
Schalkes Sportvorstand Frank Baumann stellt sich der Presse @Maxppp

Schalke 04 hat bereits kräftig auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen. Wie das tschechische Online-Portal ‚Denik Sport‘ berichtet, könnten die Königsblauen am heutigen Deadline Day aber noch eine Überraschung aus dem Hut zaubern. Demnach beschäftigt sich der Zweitligist mit Ondrej Zmrzly von Slavia Prag.

Zmrzly wäre der gesuchte Linksverteidiger, nach dem Schalke aufgrund der Verletzung von Vitalie Becker (20) noch fahndet. Der 26-Jährige könnte somit die Alternative zu Adil Aouchiche (23) sein. Da der Franzose aktuell noch vom AFC Sunderland an den FC Aberdeen verliehen ist, könnte ein Deal zu kompliziert werden. An Zmrzly soll neben Sigma Olmütz und Gornik Zabrze auch Holstein Kiel Interesse bekunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
