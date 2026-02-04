HSV-Vergangenheit: Werder präsentiert Thioune
Der SV Werder Bremen hat einen Nachfolger für Horst Steffen gefunden. Auf der Trainerbank wird künftig Daniel Thioune sitzen.
Der SV Werder Bremen kann Vollzug melden. Nachdem weder Bo Svensson noch Bo Henriksen verfügbar waren, soll Daniel Thioune als neuer Trainer den Bundesligisten im Abstiegskampf retten. Der 51-Jährige stand noch bis 2028 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag.
Der Zweitligist hat dem Vernehmen nach auf eine große Ablöse verzichtet, ist stattdessen froh, Thioune von der Gehaltsliste streichen zu können. Zwischen Februar 2022 und Oktober 2025 coachte Thioune die Fortuna und machte aus einem abstiegsbedrohten Zweitligisten ein Team mit Bundesliga-Ambitionen. Nach einem verkorksten Saisonstart war in der laufenden Spielzeit aber Schluss.
Bundesliga-Wunsch geht in Erfüllung
Für Thioune, der in der Saison 2020/21 den Hamburger SV trainierte, geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre natürlich das Premiumprodukt Bundesliga mein Wunsch“, hatte er vor einigen Wochen noch der ‚Neuen Osnabrücker Zeitung‘ gesagt.
Jetzt ist der Wunsch also in Erfüllung gegangen. Er übernimmt Werder auf Rang 15 mit nur einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz sagt über den neuen Trainer: „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fußball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“
Der neue Coach selbst ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte.“
Gegen Freiburg auf der Bank
Schon am Samstag (15:30 Uhr) wird Thioune beim Gastspiel beim SC Freiburg auf der Bank sitzen. Über die Vertragslänge macht der SVW keine Angaben.
