Schalke wickelt Millionen-Deal ab

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Matthias Tillmann im Porträt @Maxppp

Der FC Schalke hat in Person von Vorstandschef Matthias Tillmann offenbar eine wichtige Verlängerung eingetütet. Laut der ‚Bild‘ wurde sich mit Ausrüster adidas darauf verständigt, die Kooperation frühzeitig um weitere vier Jahre bis 2031 auszudehnen.

Update (13:10 Uhr): Inzwischen hat der Zweitligist den Deal, der sowohl adidas als auch 11teamsports betrifft, offiziell kommuniziert.

FC Schalke 04
Bis 2031: Schalke x adidas x 11teamsports 🤝

Der #S04, adidas und 11teamsports haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung um weitere 04 Jahre geeinigt. Der neue Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2031. 💙🤍
Im dem Zuge sicherten sich die Königsblauen eine Aufbesserung der Bezüge von 1,5 auf 2,5 Millionen Euro pro Saison – rückwirkend zum 1. Juli. Sollten die Knappen in die Bundesliga aufsteigen, werde man vom Sportartikelhersteller sogar mit 3,5 Millionen Euro jährlich unterstützt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
