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FT-Kurve UEFA Nations League

Rückendeckung: Klopp schafft die Wende

von Dominik Sandler
Jürgen Klopp lächelt in die Kamera @Maxppp

Die Zukunft des deutschen Fußballs ist unter Jürgen Klopp rosig. Zumindest, wenn es nach der Meinung der FT-User geht. Denn bei einer Umfrage haben 94 Prozent aller Teilnehmer auf die Frage, ob Klopp nach dem dürftigen Auftakt den Turnaround schafft, mit „Ja“ geantwortet.

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Schafft Jürgen Klopp den Turnaround?
- Beendet
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Über die Hälfte der User (51 %) sind dabei der Auffassung, dass dafür einige Jahre Zeit nötig sind. Nur Anlaufschwierigkeiten sehen immerhin 43 Prozent. Dass Klopp nicht der richtige Trainer für den DFB sein soll, denken lediglich sechs Prozent.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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