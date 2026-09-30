Die Zukunft des deutschen Fußballs ist unter Jürgen Klopp rosig. Zumindest, wenn es nach der Meinung der FT-User geht. Denn bei einer Umfrage haben 94 Prozent aller Teilnehmer auf die Frage, ob Klopp nach dem dürftigen Auftakt den Turnaround schafft, mit „Ja“ geantwortet.

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Schafft Jürgen Klopp den Turnaround? Ja, es sind nur Anfangsschwierigkeiten Ja, aber es braucht ein paar Jahre Nein, er ist nicht der richtige Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Über die Hälfte der User (51 %) sind dabei der Auffassung, dass dafür einige Jahre Zeit nötig sind. Nur Anlaufschwierigkeiten sehen immerhin 43 Prozent. Dass Klopp nicht der richtige Trainer für den DFB sein soll, denken lediglich sechs Prozent.