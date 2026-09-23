Zoma bestätigt zwei Bundesliga-Anfragen

Mohamed Alì Zoma (22) hätte im Sommer auch im Oberhaus anheuern können. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät der Angreifer des 1. FC Nürnberg: „Es gab aus der Bundesliga Interesse von Werder Bremen und dem FC Augsburg. Das war schon besonders.“ Trotzdem blieb der Goalgetter im Frankenland, wo er bis 2029 unter Vertrag steht.

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„Es war am Anfang keine einfache Situation für mich“, führt Zoma aus, „doch mittlerweile fühle ich mich richtig gut mit der Entscheidung. Ich habe hier eine Verantwortung, weil die Mannschaft und das Trainerteam Vertrauen in mich haben.“ In sechs Ligaspielen erzielte der schnelle Rechtsfuß schon sechs Treffer, wurde zudem erstmals für die italienische Nationalmannschaft berufen. Im Sommer forderte der FCN 20 Millionen Euro Ablöse, die allerdings kein Interessent auf den Tisch legen wollte.