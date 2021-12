Berater verrät: Lukaku wird wieder in Italien spielen

Romelu Lukaku (28) hat offenbar schon Pläne für seine Zeit nach dem FC Chelsea. Wie sein Berater Federico Pastorello gegenüber ‚Tuttosport‘ verrät: „Eines Tages werden wir Lukaku wieder in der Serie A sehen, denn er liebt Italien.“ Erst im Sommer wechselte der Torjäger für 115 Millionen Euro von Inter Mailand zu den Blues.

An eine zeitnahe Rückkehr in die Serie A ist derzeit aber nicht zu denken. Zunächst sei es an der Zeit für Chelsea „Romelu zu genießen“, so Pastorello zur italienischen Sportzeitung. Zuletzt fiel der belgische Nationalspieler aufgrund einer Corona-Infektion aus und stand Chelsea nicht zur Verfügung.