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Eintracht: Entscheidung bei Onyedika gefallen

Eintracht Frankfurt bekommt den langjährigen Wunschspieler. Im Ablöse-Poker um Raphael Onyedika wurde Einigung mit dem FC Brügge erzielt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Raphael Onyedika beim Aufwärmen @Maxppp

Neuzugang Nummer vier nach Noel Aseko (20), Otávio (20) und Malik Pimpong (18) befindet sich im Anflug auf Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sämtliche Parteien Einigung erzielt.

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Die Ablöse für Onyedika, der bereits seit Jahren in Frankfurt auf dem Wunschzettel steht, belaufe sich auf neun Millionen Euro zuzüglich Boni. Bei den Adlern soll der zentrale Mittelfeldspieler einen bis 2031 datierten Vertrag unterschreiben.

Laut ‚Sky‘ wird Onyedika innerhalb der nächsten 48 Stunden seinen Medizincheck absolvieren. Direkt im Anschluss erfolgt die Vertragsunterschrift, damit der Rechtsfuß zeitnah ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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