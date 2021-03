Bericht: Young will zurück nach England

Ashley Young möchte Inter Mailand offenbar verlassen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, plant der 39-fache englische Nationalspieler eine Rückkehr zum FC Watford. Dort spielte der Rechtsfuß bereits von 2003 bis 2007. Bei den Nerazzurri läuft der Vertrag des 35-Jährigen am Saisonende aus – Young könnte dann ablösefrei wechseln.

Dem Bericht zufolge spielt es für den Außenbahnspieler keine Rolle, ob die Hornets, die derzeit in der zweitklassigen Championship spielen, aufsteigen oder nicht. Derzeit steht Watford auf dem dritten Rang, der zur Teilnahme an den Playoff-Spielen um den Aufstieg in die Premier League berechtigt.