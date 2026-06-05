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Real-Boss verrät: 150 Millionen für neuen Superstar

Real Madrid will zurück an Europas Spitze. Dafür soll ein neuer Galaktischer kommen. Doch um wen handelt es sich bloß?

von Lukas Hörster
3 min.
Florentino Pérez im Amt @Maxppp

Im Zuge des Wahlkampfs hat Real Madrids aktueller Präsident Florentino Pérez einmal mehr große Töne gespuckt. Der Milliardär kündigte am Donnerstagabend nicht weniger als die größte Transfer-Offerte in der Geschichte der Königlichen an.

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„Ich werde am Dienstag ein Angebot über 150 Millionen für einen Topspieler eines Champions League-Teams versenden“, so Pérez. Für wen die Offerte bestimmt sein wird, ließ der 79-Jährige offen. Allerdings gab er Hinweise: Es handele sich um einen Mittelfeldspieler oder Stürmer, der nicht in der Premier League spielt. Zudem gehe es um einen jungen Spieler, nicht aber um Bayerns Michael Olise (24). Spuren führen zum Pariser Mittelfeldduo Vitinha (26) und João Neves (21).

Derweil hat Pérez mit José Mourinho bereits einen neuen Trainer und in Ibrahima Konaté (27/FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30/Inter Mailand) zwei neue Spieler für Real an der Angel. Am Sonntag will sich Pérez bei der Präsidentschaftswahl dann gegen Herausforderer Enrique Riquelme (37) durchsetzen. Dieser verspricht übrigens die Verpflichtungen von Erling Haaland (25) und Rodri (29/beide Manchester City).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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