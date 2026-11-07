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Bundesliga

FC Bayern: Eberl kündigt Transfer-Gespräch an

von Lukas Weinstock - Quelle: DAZN
1 min.
Max Eberl vom FC Bayern @Maxppp

Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in absehbarer Zeit beraten, ob man in der kommenden Transferperiode auf dem Markt aktiv wird. „Das werden wir uns ganz in Ruhe anschauen. Christoph (Freund, Anm. d. Red.), Vinnie (Kompany, Anm. d. Red.), wenn er wieder da ist, und ich werden uns zusammensetzen und uns Gedanken machen. Dann schauen wir, was wir im Winter machen oder ob wir gar nichts machen“, gab Sportvorstand Max Eberl am Rande des heutigen Auswärtsspiels beim FSV Mainz 05 (2:1) gegenüber ‚DAZN‘ zu Protokoll.

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Aufgrund zahlreicher Verletzungen gibt es beim deutschen Rekordmeister aktuell einen personellen Engpass. Nach der anstehenden Länderspiele sollen dann aber wichtige Säulen wie Luis Díaz (29) und Jamal Musiala (23) zurückkehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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