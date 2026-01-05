Köln-Verbleib: Kaminski mit klarer Tendenz

Jakub Kaminski (23) kann sich gut vorstellen, über den Sommer hinaus für den 1. FC Köln aufzulaufen. „Aktuell konzentriere ich mich nur auf das nächste Spiel, auf das nächste Training. Dann gucken wir, was passiert. Es ist Fußball, da kann alles passieren“, sagt der Angreifer im Interview mit der ‚Bild‘, fügt aber hinzu: „Aber wenn Kessi (Thomas Kessler, Anm. d. Red.) entscheidet, dass ich bleiben kann, wäre das gar kein Problem für mich.“

Der Bundesliga-Aufsteiger hat Kaminski für die laufende Saison vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. In der Domstadt erweist sich der polnische Nationalspieler (27 Länderspiele) als Sofortverstärkung. Im Anschluss an die Saison können die Geißböcke den Rechtsfuß per Kaufoption über 5,5 Millionen Euro festverpflichten. Bislang hat Kaminski ausreichend Argumente für eine Weiterbeschäftigung in Köln gesammelt (sechs Scorerpunkte in 17 Einsätzen). Nicht umsonst wurde der Transfer mit der FT-Bestnote belohnt.